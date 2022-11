உயர்ஜாதி ஏழைகளுக்கு 10% இடஒதுக்கீடு: மோடியின் சமூக நீதி திட்டத்திற்கு கிடைத்த வெற்றி.. பாஜக புகழாரம்

Delhi

டெல்லி: உயர் ஜாதி ஏழைகளுக்கு 10 சதவீத இட ஒதுக்கீடு வழங்கும் உத்தரவு செல்லும் என உச்சநீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ள நிலையில், இது பிரதமர் மோடியின் சமூக நீதி திட்டத்திற்கு கிடைத்த வெற்றி என பாஜக தலைவர்கள் பாராட்டு தெரிவித்து வருகின்றனர்.

உயர் ஜாதி ஏழைகளுக்கு 10 சதவீத இட ஒதுக்கீடு அளித்து கடந்த 2019- ஆம் ஆண்டு மத்திய அரசு சட்டம் நிறைவேற்றியது.

மத்திய அரசின் இந்த முடிவுக்கு எதிராக உச்ச நீதிமன்றத்தில் பல்வேறு வழக்குகள் தொடரப்பட்ட்டன.

While the Supreme Court has announced that the order of 10 percent reservation for the upper caste poor will go ahead, the BJP leaders are hailing this as a victory for Prime Minister Modi's social justice program.