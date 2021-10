100 கோடி டோஸ் மைல்கல்லை தொட்ட இந்தியா.. 278 நாட்களில் செம சாதனை.. மலைக்க வைக்கும் புள்ளி விவரம்!

Delhi

oi-Shyamsundar I

டெல்லி: 100 கோடி டோஸ்கள் கொரோனா வேக்சின் போட்டு இந்தியா மிகப்பெரிய சாதனையை படைத்துள்ளது. ஜனவரி 16ம் தேதி தொடங்கிய இந்த வேக்சின் விநியோகம் இன்று பெரிய மைல்களை எட்டியுள்ளது.

இந்தியாவில் இன்னும் கொரோனா பரவல் குறையவில்லை. கொரோனா தினசரி கேஸ்கள் ஒரு பக்கம் அதிகரித்துக் கொண்டே இருக்கிறது. கடந்த 24 மணி நேரத்தில் இந்தியாவில் 18,359 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. 34,126,682 பேர் இந்தியாவில் இதுவரை கொரோனா காரணமாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

கடந்த 24 மணி நேரத்தில் 160 பேர் இந்தியாவில் பலியாகி உள்ளனர். இந்தியாவில் இதுவரை 452,844 பேர் கொரோனா காரணமாக பலியாகி உள்ளனர்.

English summary

100 crore doses of Covid 19 vaccination in India: All the data you need to know on this massive feat.