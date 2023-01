ஒருவனுக்கு ஒருத்தி மலையேறிப் போய்விட்டதா? கள்ளக்காதலுக்கு காத்து கிடக்கும் இந்தியர்கள் 20 சதவீதமாம்!

Delhi

டெல்லி : குடும்பம் திருமணம் சமூகம் கலாச்சாரம் என பண்டைய பழக்கவழக்கங்களை கடைபிடிக்கும் இந்தியாவில் திருமணம் தாண்டிய உறவுகளுக்காக வெளிநாட்டு டேட்டிங் செயல்களில் சுமார் 20 சதவீதம் இந்தியர்கள் பதிவு செய்திருப்பது தற்போது வெளிச்சத்திற்கு வந்திருக்கிறது.

இந்த நவீன செல்போன் யுகத்தில் எந்த அளவு தங்களது கருத்துக்களை பொதுமக்கள் வெளியிட முடியுமோ அதே அளவு பிரச்சனைகளும் இருந்திருக்கிறது. பண மோசடி ஏன் வாழ்க்கையே தொலைக்கும் நிகழ்வுகளும் இந்த செல்போன் செயலிகளால் நிகழ்ந்து வருகிறது.

பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், வாட்ஸ் அப் உள்ளிட்ட செயலிகளில் வாழ்க்கைத் துணையைத் தேடி வாழ்க்கையையே தொலைத்தவர்கள் ஏராளம் இருக்க, தற்போது டின்டர் அன்பே உள்ளிட்ட டேட்டிங் செயலிகளும் இருக்கிறது.

English summary

It has now come to light that around 20 percent of Indians register foreign dating activities for extra-marital relationships in India, which adheres to ancient customs of family, marriage, society and culture.