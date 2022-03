"60% பேர் ஏற்கனவே வெளியேறிவிட்டனர், அடுத்த 3 நாட்களில் 26 சிறப்பு விமானங்கள்!" மத்திய அரசு அறிவிப்பு

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: உக்ரைனில் சிக்கியுள்ள இந்தியர்களை மீட்க எடுக்கப்பட்டுள்ள நடவடிக்கை குறித்து மத்திய வெளியுறவு செயலாளர் ஹர்ஷ் வர்தன் ஷ்ரிங்லா தகவல்களைப் பகிர்ந்து கொண்டுள்ளார்.

உக்ரைன் நாட்டில் போர் 5 நாட்களைக் கடந்தும் தொடர்ந்து வருகிறது. அங்கு சுமாப் 12 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட இந்தியர்கள் சிக்கியிருக்கலாம் எனத் தகவல் வெளியாகி உள்ள நிலையில், அவர்களை மீட்கும் பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது.

ருமேனியா மற்றும் ஹங்கேரி எல்லைப் பகுதிகளில் உணவு, குடிநீர் கூட இல்லாத சூழலில் காத்திருக்க வேண்டி உள்ளதாகவும் அங்கு இருக்கும் உக்ரைன் காவலர்கள் மாணவர்களைத் தாக்குவதாகவும் தகவல் வெளியானது.

English summary

India will operate 26 flights over the next three days to fly back Indian citizens who have moved from Ukraine to neighbouring countries: Foreign Secretary Harsh Vardhan Shringla about Indians in Ukraine.