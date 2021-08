குழந்தைகளில் 45% பேருக்கு இரட்டை இலக்க எண் தெரியவில்லை.. டெல்லியில் நடத்திய ஆய்வில் அதிர்ச்சி!

Delhi

டெல்லி: டெல்லி காப்பகங்களில் வசிக்கும் குழந்தைகளில் 45 சதவீதம் பேருக்கு இரட்டை இலக்க எண் என்றும் 25 சதவீதம் பேருக்கு எண்களே தெரியவில்லை என்றும் அதிர்ச்சி தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

இந்த கணக்கெடுப்பு தெற்கு மற்றும் தென்கிழக்கு மாவட்டங்களின் 30 குழந்தைகள் இல்லங்களில் நடத்தப்பட்டது. 6 முதல் 18 வயதுக்குட்பட்ட 400 குழந்தைகளிடம் இந்த ஆய்வு நடத்தப்பட்டுள்ளது.

English summary

Shocking information has come out that 45 per cent of the children living in Delhi archives have double digits and 25 per cent do not even know the numbers