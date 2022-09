காங்கிரஸ் அடுத்த தலைவர் யார்.. 5 எம்.பி.க்களும், அவசர கடிதமும்.. டெல்லியில் நடப்பது என்ன?

Delhi

oi-Halley Karthik

டெல்லி: காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவருக்கான தேர்தல் அக்டோபர் மாதம் நடைபெற உள்ள நிலையில் இத்தேர்தலின் வெளிப்படைத் தன்மை குறித்து கட்சியின் 5 எம்பிக்கள், கட்சியின் மத்திய தேர்தல் ஆணையத் தலைவர் மதுசூதன் மிஸ்திரிக்கு கடிதம் எழுதியுள்ளனர்.

இந்த கடிதத்தில், கட்சித் தலைவரைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கான தேர்தல் நடைமுறையின் வெளிப்படைத்தன்மை மற்றும் நேர்மை குறித்து கவலை தெரிவித்துள்ளனர்.

தலைவரை தேர்ந்தெடுக்க வாக்களிக்கும் நபர்களின் வாக்காளர் பட்டியலை வெளியிட வேண்டும் என்று அவர்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.

English summary

As the election for the Congress party president is to be held in October, 5 MPs of the party have written to the party's Central Election Commission Chairman Madhusudhan Mistry regarding the transparency of the election. In this letter, they have expressed concern about the transparency and fairness of the election process for electing the party leader. They demanded publication of the voter list of the people voting to elect the president.