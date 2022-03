கூடிய காங்கிரஸ் மேல்மட்டம்.. பங்கேற்காத மன்மோகன் சிங் உள்ளிட்ட 5 மூத்த தலைவர்கள்

Delhi

காங்கிரஸ் உயர்நிலைக்குழு கூட்டத்தில் முன்னாள் பிரதமர் மன்மோகன் சிங், முன்னாள் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ஏ.கே.அந்தோனி உள்ளிட்ட 5 தலைவர்கள் பங்கேற்கப்போவதில்லை என தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது.

5 மாநில சட்டப்பேரவைத் தேர்தல்களில் படுதோல்வியை சந்தித்த காங்கிரஸ் கட்சி, பஞ்சாப் மாநிலத்தில் ஆட்சியையும் பறிகொடுத்தது. இந்த நிலையில், அனைத்து இந்திய காங்கிரஸ் தலைமையை மாற்ற வேண்டும் என்ற குரல் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு உள்ளேயும், வெளியேயும் ஒலிக்கத் தொடங்கி இருக்கிறது.

காங்கிரஸின் அடுத்தக்கட்ட திட்டங்கள், தேர்தல் தோல்விகள் மற்றும் நிலையான தலைமை குறித்து ஆலோசிக்க இன்று அக்கட்சியின் உயர்நிலைக் குழு கூட்டம் மாலை கூடுகிறது.

சோனியா காந்தி தலைமையில் தொடங்கியது காங். செயற்குழு கூட்டம்! முக்கிய தலைவர்கள் பங்கேற்பு

