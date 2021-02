5 மாநில சட்டசபை தேர்தல்கள்.. டெல்லியில் பாஜக நிர்வாகிகளுடன் பிரதமர் மோடி மும்முர ஆலோசனை

Delhi

oi-Mathivanan Maran

டெல்லி: தமிழகம், புதுவை, கேரளா, மேற்கு வங்கம் மற்றும் அஸ்ஸாம் மாநில சட்டசபை தேர்தல்கள் தொடர்பாக டெல்லியில் பாஜக நிர்வாகிகள் ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெற்றது. இதில் பிரதமர் மோடி பங்கேற்று உரையாற்றினார்.

தமிழகம் உட்பட 5 மாநில சட்டசபை தேர்தல்களுக்கான பிரசாரம் களைகட்டியுள்ளது. பிரதமர் மோடி, மத்திய அமைச்சர்கள், காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் ராகுல் காந்தி, பாஜக தேசிய தலைவர் ஜேபி நட்டா உள்ளிட்டோர் தொடர் பிரசாரங்களை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

பாஜக அண்மையில் இந்த 5 மாநில தேர்தல் பொறுப்பாளர்களாக மத்திய அமைச்சர்களையும் நியமித்திருந்தது. மேலும் கடந்த ஆண்டு நியமிக்கப்பட்ட பாஜக தேசிய நிர்வாகிகள் ஆலோசனை கூட்டமும் இதுவரை நடைபெறாமல் இருந்தது.

Delhi: Prime Minister Narendra Modi inaugurates a meeting of the BJP national office bearers at the NDMC convention centre. The meeting will be chaired by party president JP Nadda



PM will also address the BJP national office bearers. pic.twitter.com/2TLekSBuGJ