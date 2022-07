வாஞ்சிநாதன்னா யாரு? தமிழ்நாட்டு மக்களிடம் கேளுங்கள்.. மன் கி பாத்தில் பிரதமர் மோடி புகழாரம்

Delhi

டெல்லி: இந்தியாவின் 75-வது சுதந்திர தின விழாவை முன்னிட்டு மனதின் குரல் நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் மோடி, தமிழ்நாட்டின் வாஞ்சிநாதன் பெருமை குறித்து பேசினார்.

ஒவ்வொரு மாதமும் இந்திய பிரதமர் மோடி மனதின் குரல் நிகழ்ச்சியின் மூலம் மக்களுடன் உரையாற்றி வருகிறார்.

இதுவரை 90 முறை உரையாற்றியுள்ள இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி, இன்று 91-வது மனதின் குரல் நிகழ்ச்சியின் மூலம் காணொலி காட்சி வாயிலாக மக்களிடம் பேசினார்.

ஆக.2 முதல் ஆக.15 வரை சமூக வலைதள பக்கங்களில் முகப்பு படமாக தேசிய கொடியை வைக்க வேண்டும்: பிரதமர் மோடி

English summary

Ahead of India's 75th Independence Day celebrations, PM Modi has asked everyone to put the national flag as their profile picture on their social networking sites.