நள்ளிரவில் ரத்த பூஜை! கடவுளின் உத்தரவாம்.. தலைநகர் டெல்லியிலேயே நடந்த நரபலி.. பறிபோன சிறுவன் உயிர்!

Delhi

oi-Halley Karthik

டெல்லி: தேசிய தலைநகர் டெல்லியில் கடவுளுக்கு 6 வயது சிறுவன் ஒருவனை இருவர் கூட்டாக சேர்ந்து நரபலி கொடுத்துள்ள சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

உயிரிழந்த சிறுவன் கட்டடத் தொழிலாளியின் மகன் என அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளது. இந்த சம்பவம் குறித்து வழக்குப்பதிவு செய்த காவல்துறையினர் விசாரணை செய்து வருகின்றனர்.

டெல்லியில் இது போன்ற சம்பவங்கள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகின்றன. கடந்த ஆண்டு தான் கர்ப்பமாக வேண்டும் என்பதற்காக பக்கத்து வீட்டு குழந்தையை பெண் ஒருவர் நரபலி கொடுத்த சம்பவம் பரபரப்பாக பேசப்பட்டது.

English summary

In the national capital, Delhi, a 6-year-old boy was sacrificed to God by two people. The deceased boy has been identified as the son of a construction worker. The police have registered a case and are investigating the incident.