பெரும் ட்விஸ்ட்.. நேபாள சாமியார் என நம்பிய பெண் சீன உளவாளி.. டெல்லியில் பரபரப்பு

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: டெல்லியில் புத்த துறவி போன்று பாரம்பரிய ஆடைகளை அணிந்தபடி நேபாள நாட்டு அடையாளங்களுடன் தங்கியிருந்த சீன நாட்டு பெண் கைது செய்யபட்டுள்ளார். அவர் இந்தியாவுக்கு எதிராக உளவு பார்த்தாரா என்ற கோணத்தில் விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருகிறது.

ஆசியாவில் சீனாவிற்கு பெரும் சவால் அளிக்கும் ஒரே நாடாக இந்தியா தான் உள்ளது.

இந்தியாவின் அண்டை நாடாகவும் உள்ள சீனா, இந்தியாவுடன் அவ்வப்போது வாலாட்டுவதை வாடிக்கையாக கொண்டுள்ளது.

