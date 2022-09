டெல்லியில் பிரமாண்ட போராட்டம்.. 3-வது அணியா? வாய்ப்பு இல்லங்க.. கெத்து காட்டிய காங்கிரஸ்!

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: பாஜனதாவுக்கு மாற்று அணியாக நாங்கள் இருக்கிறோம் என்பதை காட்டும் வகையில் இன்று ராகுல் காந்தி தலைமையில் டெல்லி ராம்லீலாவில் நடந்த பிரமாண்ட போராட்டம் அமைந்துள்ளதாக அரசியல் நோக்கர்களால் பார்க்கப்படுகிறது.

விலைவாசி உயர்வை கண்டித்து டெல்லி ராம்லீலா காங்கிரஸ் கட்சி இன்று போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளது.

டெல்லி ராம் லீலா மைதானத்தில் இந்த போராட்டத்திற்காக பிரம்மாண்ட ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு இருந்தன.

ராகுல் காந்தி சுத்த வேஸ்ட்! பிரயோஜனம் இல்லாதவர்! மத்திய இணை அமைச்சர் எல்.முருகன் கிண்டல்!

English summary

It is seen by political observers that the grand protest in Delhi Ramlila led by Rahul Gandhi today is to show that we are an alternative party to Bhajanada.