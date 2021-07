தடுப்பூசிக்கு பிந்தைய பக்கவிளைவுகளுக்கு.. கவலை மிக முக்கிய காரணமாம்.. ஆய்வு அடித்து சொல்கிறது!

Delhi

oi-Rayar A

டெல்லி: தடுப்பூசிக்கு பிந்தைய 30% க்கும் அதிகமான பக்கவிளைவுகளுக்கு கவலை ஒரு முக்கிய காரணம் என்று தேசிய நோய்த்தடுப்பு குழு நடத்திய ஆய்வில் கண்டறியப்பட்டுள்ளது.கொரோனாவை தடுப்பதில் தடுப்பூசி மட்டும் தான் பேராயுதம் எனபதால் பல்வேறு நாட்டு மக்களும் ஆர்வமுடன் தடுப்பூசி செலுத்தி வருகின்றனர்.

இந்தியாவில் ஆரம்ப கட்டத்தில் தடுப்பூசி செலுத்துவதற்கு மக்கள் மிகவும் தயக்கம் காட்டி வந்தனர்.ஆனால் தற்போது மக்கள் மிகவும் ஆர்வத்துடன் தடுப்பூசி போட்டு வருகின்றனர்.இந்தியாவில் கோவாக்சின் மற்றும் கோவிஷீல்டு என்ற பிரதான தடுப்பூசி பெரும்பாலான மக்களுக்கு செலுத்தப்படுகிறது.

English summary

A study by the National Immunization Committee found that anxiety is a major cause for more than 30% of post-vaccine side effects