"பிரிவின் வலி".. மகள்களை பெற்ற அப்பாக்களுக்குத்தான் தெரியும்.. நெட்டிசன்களை கலங்கடித்த வீடியோ

டெல்லி: டெல்லி பல்கலைக்கழகத்தில் தனது மகளை உயர்கல்விக்காக சேர்த்துவிட்டு திரும்பும்போது கண்ணீர் விட்டு அழுத தந்தையின் வீடியோ ஒன்று சமூக வலைத்தளங்களில் பரவலாக பரவி வருகிறது.

சிறு வயதில் பள்ளி செல்லும்போது அழும் குழந்தைகளுக்கு பெற்றோர் சமாதானம் செய்வதை போல தந்தைக்கு அவரது மகள் ஆறுதல் கூறியுள்ளார்.

இந்த வீடியோவை பார்த்துவிட்டு நெட்டிசன்கள் தங்களது கருத்தை தெரிவித்து வருகின்றனர்.

English summary

A video of a tearful father returning from Delhi University after enrolling his daughter for higher studies is going trend on social media. His daughter consoled the father like a parent consoles a child who cries while going to school at a young age. Netizens are expressing their opinion after watching this video.