இளம்பெண் பலாத்கார வழக்கு.. அந்தமான் முன்னாள் தலைமை செயலாளர் ஜிதேந்திர நரைன் அதிரடி கைது..பரபர தகவல்!

டெல்லி: வேலை வாங்கி தருவதாக கூறி இளம்பெண்ணை பலாத்காரம் செய்த வழக்கில் அந்தமான் முன்னாள் தலைமை செயலாளர் ஜிதேந்திர நரைன் கைது செய்யப்பட்டார்.

யூனியன் பிரதேசமான அந்தமான் நிகோபாரில் தலைமைச் செயலாளராக பணியாற்றிய ஜிதேந்திர நரைன் மீது இளம் பெண் ஒருவர் சுமத்திய பாலியல் குற்றச்சாட்டு பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

போர்ட் பிளேரில் உள்ள காவல் நிலையத்தில் பாதிக்கப்பட்ட 21 வயது பெண் புகார் அளித்து இருந்தார்.

20 பெண்கள் பலாத்காரம்! ஐஏஎஸ் அதிகாரி மீது பரபர புகார்.. ஊழியரின் பகீர் வாக்குமூலம்! அந்தமான் கொடூரம்

English summary

Jitendra Narain, former chief secretary of Andaman, was arrested in the case of raping a young woman by promising to get her a job.