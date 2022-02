இந்தியாவில் கடந்த 2 வருடங்களில் 21% அதிகரித்த மரண தண்டனைகள்.. தேசிய சட்டப் பல்கலை. ஆய்வில் தகவல்

Delhi

oi-Logi

டெல்லி: கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளில் இந்தியாவில் மரண தண்டனை பெற்றவர்களின் எண்ணிக்கை 21 சதவிகிதம் அதிகரித்துள்ளது.

2021ம் ஆண்டு கொரோனாவால் பல நாட்கள் நீதிமன்றங்கள் முறையாக இயங்காமல் இருந்தன. இதனால் நிலுவையில் இருந்த மேல்முறையீட்டு வழக்குகள் தடைபட்டன.

5 ஜி என சொன்ன நிர்மலா சீதாராமன்.. அப்போ பிஎஸ்என்எல்? கோஷமிட்ட எதிர்க்கட்சிகள்!

இதனால் இந்தியாவில் 2020ம் ஆண்டு 404 பேர் மரண தண்டனை பெற்றனர். அதுவே 2021ம் ஆண்டு 488 பேர் மரண தண்டனை பெற்றனர். இரண்டு ஆண்டுகளில் மரண தண்டனைப் பெற்றவர்களின் எண்ணிக்கை 21 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது.

English summary

The number of executions in India has increased by 21 per cent in the last two years. In 2021 the courts were not functioning properly for several days due to the corona. Thus the pending appeal cases were stayed in court.