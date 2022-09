ரூ.200 கோடி மோசடி வழக்கு.. சிக்குகிறாரா பாகுபலி நடிகை? தொடர்ந்து 7 மணி நேரம் விசாரணை!

Delhi

oi-Yogeshwaran Moorthi

டெல்லி: சுகேஷ் சந்திரசேகர் வழக்கு தொடர்பாக பாகுபலி நடிகை நோரா ஃபடேஹியிடம் டெல்லி பொருளாதார குற்றப்பிரிவு போலீசார் தொடர்ந்து 7 மணி நேரமாக விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனர்.

கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு கட்டுக்குள் வந்ததில் இருந்து பாலிவுட் திரையுலகம் பாய்காட் ட்ரெண்டிங்கில் சிக்கி சின்னாபின்னாமாகி வரும் நிலையில், ஏராளமான தயாரிப்பாளர்கள் மற்றும் இயக்குநர்கள் ரீமேக்கில் மட்டும் கவனம் செலுத்தி வருகின்றனர். இந்த திண்டாட்டம் ஒரு பக்கம் இருக்க, இரட்டை இலை சின்ன வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட சுகேஷ் சந்திரசேகர் வழக்கால் இன்னொரு பக்கம் திண்டாடி வருகிறது.

கடந்த 2019-ம் ஆண்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்ட சிவிந்தர் சிங்கை சிறையில் இருந்து விடுதலை செய்வதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்து தருவதாக கூறி, சிவிந்தர் சிங் மனைவி ஆதிதி சிங்கிடம் சுகேஷ் சந்திரசேகர் சுமார் ரூ.200 கோடியை மோசடி செய்ததாக ஆதிதி சிங் குற்றம் சாட்டி இருந்தார்.

இந்த வழக்கு தொடர்பாக சுகேஷ் சந்திரசேகர் மற்றும் அவரது மனைவி லீனா ஆகியோரை அமலாக்கப்பிரிவு அதிகாரிகள் கைது செய்து சிறையில் அடைத்துள்ளனர். இதுதொடர்பான விசாரணையில் சுகேஷ் சந்திரசேகருக்கு பாலிவுவ்ட்டின் பிரபல நடிகைகளான ஜாக்குலின் பெர்னாண்டஸ் மற்றும் நோரா ஃபடேஹியுடன் தொடர்பு இருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

English summary

ACtress Nora Fatehi was questioned by the Economic Offences Wing of Delhi Police for around seven hours in connection with the Rs 200 crore extortion case filed against alleged conman Sukesh Chandrashekhar.