"செத்த அப்பறமும் சாரதா என்னை பார்த்தாள்".. அலறவிட்ட அப்தாப்.. சிரித்தபடியே வாக்குமூலம்.. சைக்கோவா?

டெல்லி: சாரதாவின் உயிர் போன பின்னரும் தனக்கு என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை அவர் பார்த்துக் கொண்டிருந்ததாக காதலன் அப்தாப் கூறிய வார்த்தை, உண்மையைில் டெல்லி போலீஸாரையே உமிழ்நிரை விழுங்கச் செய்துள்ளது.

டெல்லியில் தன்னுடன் லிவிங் ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருந்த சாரதாவை அவரது காதலன் அப்தாப் கொலை செய்த சம்பவம் நாடு முழுவதும் பரபரப்பாக பேசப்பட்டு வருகிறது. கொலை செய்ததோடு விட்டிருந்தால் கூட இந்த சம்பவம் இத்தனை பெரிதாக மாறி இருக்காது.

ஆனால், சாரதாவின் உடலை 35 துண்டுகளாக வெட்டி அவற்றை சிறிது சிறிதாக பல நாட்கள் அப்புறப்படுத்திய அப்தாப்பின் செயல்தான் இந்த சம்பவத்தை ஹாட் டாப்பிக்காக மாற்றியுள்ளது.

