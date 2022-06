போராட்டம் வெடிக்குமென சற்றும் எதிர்பார்க்கல! அக்னிபாத் திட்ட குழுவில் இருந்த கடற்படை தளபதி வருத்தம்

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: அக்னிபாத் திட்டம் தொடர்பான திட்டமிடல் குழுவில் நான் ஒன்றரை ஆண்டுகள் பணியாற்றினேன். இப்போது திட்டம் முழுமை பெற்று அறிமுகமாக உள்ளது. இந்த வேளையில் இத்தகைய போராட்டங்களை எதிர்பார்க்கவில்லை'' என பல்வேறு விஷயங்களை கடற்படை தளபதி அட்மிரல் ஹரிகுமார் கூறியுள்ளார்.

இந்திய பாதுகாப்பு துறையில் அக்னிபாத் எனும் திட்டம் அறிமுகமாக உள்ளது. இதன்மூலம் குறுகிய கால பணியாக 4 ஆண்டுகள் வரை இளைஞர்கள் ராணுவம், விமானப்படை, கடற்படைகளில் பணியாற்ற முடியும்.

அக்னிபாத்தால் அக்னி குண்டமான பீகார்.. 22 ரயில்கள் ரத்து - 5 ரயில்களின் நேரம் மாற்றம்

இந்த திட்டத்துக்கு இந்தியாவின் பல்வேறு மாநிலங்களில் கடும் எதிர்ப்பு கிளம்பியுள்ளது. இத்திட்டத்தை கைவிட்டு இதற்கு முன்பு இருந்தபடியே முப்படைகளிலும் ஆள்சேர்ப்பு நடவடிக்கை வேண்டும் என அவர்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.

English summary

‛‛I was part of the initial planning team and worked on it for almost a year and half. Now we see scheme coming to its completion and introduction into the armed forces. I didnot anticipate protests like this’’, Says Indian Navy Chief Admiral R Hari Kumar.