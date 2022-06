அக்னிபாத் எதிர்ப்பு போராட்டம்- நாடு முழுவதும் 200 ரயில்சேவைகள் பாதிப்பு; 35 ரயில்கள் ரத்து

Delhi

oi-Mathivanan Maran

டெல்லி: அக்னிபாத் எதிர்ப்பு போராட்டத்தால் நாடு முழுவதும் 200 ரயில் சேவைகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன; 35 ரயில் சேவைகள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன.

Secunderabad : Railway Station Stalls vandalised, train set ablaze by agitators who are protesting against Agnipath

மத்திய அரசின் அக்னிபாத் எனும் புதிய ராணுவ ஆட்சேர்ப்பு திட்டத்துக்கு நாடு முழுவதும் கடும் எதிர்ப்பு எழுந்துள்ளது. வட இந்தியாவில் அக்னிபாத் திட்டத்துக்கு எதிராக ரயில்கள் தீக்கிரையாக்கப்பட்டு வருகின்றன. ரயில் நிலையங்களும் சூறையாடப்பட்டு தீ வைக்கப்பட்டுள்ளன.

இந்த போராட்டம் தென்னிந்தியாவுக்கும் பரவியுள்ளது. தென்னிந்தியாவில் தெலுங்கானாவில் இந்த போராட்டம் வெடித்துள்ளது. தெலுங்கானாவின் செகந்திராபாத் ரயில் நிலையம் சூறையாடப்பட்டு தீக்கிரையாக்கப்பட்டது. இதனால் ரயில் சேவைகள் நிறுத்தப்பட்டன.

இதனிடையே நாடு முழுவதும் அக்னிபாத் எதிர்ப்பு போராட்டத்தால் 200 ரயில் சேவைகள் பாதிப்படைந்துள்ளன. மேலும் 35 ரயில்கள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன. 13 ரயில் சேவைகள் இடையே நிறுத்தப்பட்டுள்ளன.

வடக்கு ரயில்வே நிர்வாகமானது ஹவுரா- புதுடெல்லி பூர்வா எக்ஸ்பிரஸ்; ஹவுரா- லால்குவான் எக்ஸ்பிரஸ்; ராஞ்சி-பாட்னா பாடலிபுத்ரா எக்ஸ்பிரஸ்; தனாபூர்- டாடா எக்ஸ்பிரஸ், ஹவுராவ்- தன்பாத் பிளாக் டைமண்ட் எக்ஸ்பிரஸ்; அசன்சோல்- டாடா எக்ஸ்பிரஸ்; ஜெயநகர்- ஹவுரா எக்ஸ்பிரஸ், மால்டா டவுன் - கியூல் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில்களை ரத்து செய்துள்ளது.

English summary

A total of 200 train services have been affected due to the ongoing agitation; 35 train services stand cancelled while 13 have been short terminated, throughout the country.