3 மாதங்களில் கொரோனா 3வது அலைக்கு சான்ஸ்.. டெல்லி எய்ம்ஸ்சில் குழந்தைகளுக்கு வாக்சின் டிரையல் ஆரம்பம்

Delhi

டெல்லி: கொரோனா மூன்றாவது அலை குழந்தைகளை அதிகம் தாக்கும் வாய்ப்பு உள்ளதாக, சுகாதாரத்துறை நிபுணர்கள் எச்சரிக்கைவிடுத்த நிலையில், குழந்தைகளுக்கான கொரோனா தடுப்பூசி சோதனைகள் இந்தியாவில் துரிதமாக்கப்பட்டுள்ளன.

குழந்தைகளை குறி வைக்கும் மூன்றாவது அலை | Dr. Deepa chat part-02 | Oneindia Tamil

பாட்னாவிலுள்ள எய்ம்ஸ் முதலில் இந்த சோதநைகளை ஆரம்பித்தது.

இப்போது இப்போது டெல்லியிலுள்ள புகழ் பெற்ற எய்ம்ஸ் பாரத் பயோடெக்கின் கோவிட் -19 தடுப்பூசி "கோவாக்சின்" மருத்துவ பரிசோதனைகளை திங்கள்கிழமை தொடங்கியுள்ளது.

பாட்னா எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையில் குழந்தைகளுக்கு கோவாக்சின் சோதனை ஓட்டம் தொடங்கியது!

