கொரோனா: அமீரகத்திலிருந்து இந்தியா வருவோருக்கு வழிகாட்டு நெறிமுறை! ஏர் இந்தியா எக்ஸ்பிரஸ் வெளியீடு

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: ஓமிக்ரான் உருமாறிய பிஎப் 7 வகை கொரோனா அச்சத்தால் வெளிநாடுகளில் இருந்து இந்தியா வரும் பயணிகளுக்கு விமான நிலையங்களில் பரிசோதனைகள் துவங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இந்நிலையில் தான்

ஐக்கிய அரபு எமிரேட்சில் இருந்து இந்தியா வரும் பயணிகளுக்காக ஏர் இந்தியா எக்ஸ்பிரஸ் எனும் விமான நிறுவனம் புதிய வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை வழங்கி உள்ளது.

சீனாவில் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு அதிகரித்துள்ளது. தற்போது அங்கு தினமும் பல லட்சம் பேர் பாதிக்கப்பட்டு வரும் நிலையில் ஆயிரக்கணக்கானவர்கள் மரணடைந்து வருகின்றனர். இருப்பினும் அதுபற்றிய விபரங்களை வெளியிடாமல் சீனா மறைத்து வருகிறது.

சீனாவின் இந்த பாதிப்புக்கு அங்கு பரவும் ஓமிக்ரான் உருமாறிய பிஎப் 7 வைரஸ் தான் காரணம். அங்கு மருத்துவமனைகளில் இடபற்றாக்குறை ஏற்பட்டுள்ள நிலையில் இறந்தவர்களின் உடல்களை தகனம் செய்ய தகன மேடைகளில் பொதுமக்கள் நீண்ட நேரம் காத்திருக்க வேண்டிய சூழல் உள்ளது.

சீனாவில் கோரத்தாண்டவம்.. ஓமிக்ரான் பிஎப் 7 வைரஸ் உருமாற்றம் அடையுமா? நிபுணர்கள் சொன்ன ஷாக் தகவல்

English summary

Due to the fear of Omicron mutated BF7 type of corona, tests are being started at airports for travelers coming to India from abroad. In this case Air India Express has issued new guidelines for passengers coming to India from UAE.