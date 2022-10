மூச்சுத்திணறும் டெல்லி.. காற்றின் தரம் மிகவும் மோசமான நிலைக்கு சென்றது.. கட்டுமான பணிகளுக்கு தடை!

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: நாட்டின் தலைநகர் டெல்லியில் இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு காற்று மாசு அதிகரித்துள்ளது. இதனால் தற்போது காற்று மாசுவை கட்டுப்படுத்தும் வகையில் அங்கு கட்டுமான பணிகளுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டு உள்ளது.

நாட்டின் தலைநகர் டெல்லியில் காற்று மாசு அதிக அளவில் காணப்படுகிறது. குறிப்பாக அக்டோபர் மாதம் முதல் ஜனவரி மாதம் வரை காற்று மாசு அபாய கட்டத்தை தாண்டி இருக்கும்.

காற்று மாசுவை கட்டுப்படுத்த டெல்லி அரசு எடுத்து வரும் நடவடிக்கைகள் பெரிதாக கை கொடுக்கவில்லை.

English summary

Air pollution has increased to an unprecedented level in the national capital Delhi. Due to this, construction work has been banned there in order to control the air pollution.