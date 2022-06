’அது’ தாலிபான் மனநிலை! இந்திய முஸ்லீம்கள் ஏத்துக்க மாட்டோம்! அதிரடியாக சொன்ன ஆஜ்மீர் தர்கா தலைவர்!

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி : ராஜஸ்தான் மாநிலம் உதய்பூரில் நுபுர் ஷர்மாவுக்கு ஆதரவாக சமூக வலைதளங்களில் கருத்து பதிவிட்ட டெய்லர் கொடூரமாக கொலை செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில் இந்தியாவில் வசிக்கும் இஸ்லாமியர்கள் இந்தியாவில் தாலிபான் மனநிலை ஓங்க அனுமதிக்க மாட்டோம் என ஆஜ்மீர் தர்காவின் தலைவர் தீவான் ஜைனுல் ஆப்தீன் அலி கான் கூறியுள்ளதோடு, குற்றம் இழைத்தவர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கூறியுள்ளார்.

ராஜஸ்தானில் உதய்பூரில் தையல்காரர் செவ்வாய்க்கிழமை கழுத்தறுத்து படுகொலை செய்யப்பட்டார். அவர் கொலை செய்யப்பட்டதை கைப்பேசியில் விடியோ எடுத்து வெளியிட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. இதன் காரணமாக மாநிலம் முழுவதும் ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டு, இணைய சேவை துண்டிக்கப்பட்டுள்ளது.

உதய்பூர் தன்மண்டி பகுதியில் தையல் கடை வைத்திருப்பவர் கன்னையா லால். இவர் அண்மையில் இஸ்லாம் குறித்து சமூக வலைதளத்தில் ஆட்சேபத்துக்குரிய கருத்து தெரிவித்ததாகக் கூறப்படுகிறது. இதன்பேரில் அவரை உள்ளூர் போலீஸார் கைது செய்து பின்னர் ஜாமீனில் விடுவித்தனர்.

நுபுர் ஷர்மாவுக்கு பாதுகாப்பு.. அதே வழக்கில் பத்திரிகையாளர் ஜுபைர் கைது -திரிணாமூல் எம்பி

English summary

Ajmer Dargah leader Dewan Zainul Abdeen Ali Khan has said that Islamists living in India will not be allowed to rise to the Taliban mentality in India after Taylor was brutally murdered while commenting on social media in support of Nupur Sharma in Udaipur, Rajasthan, and called for tough action against the perpetrators.