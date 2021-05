ஹமாஸ் தாக்குதலில் இந்திய நர்ஸ் பலி.. குடும்பத்தை தொடர்பு கொண்ட இஸ்ரேல் தூதர்! 9 வயது மகன் பற்றி கவலை

Delhi

oi-Veerakumar

டெல்லி: இஸ்ரேலில் பணியாற்றிய கேரள செவிலியர், ஹமாஸ் தாக்குதலில் பலியானதற்கு, இஸ்ரேல் தூதர் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார்.

Israel-ல் நடைபெற்ற ராக்கெட் தாக்குதலில் Kerala-வை சேர்ந்த நர்ஸ் பலி

இஸ்ரேலுக்கும், பாலஸ்தீன போராளிகளுக்கும் இடையே புதன்கிழமை அதிகாலை முதல் கடுமையான மோதல் நிலவி வருகிறது.

இரு தரப்பும் வான்வெளி தாக்குதல்களை நடத்தி வருகின்றன.

இஸ்ரேலில் ராக்கெட் தாக்குதலில் கேரளா நர்ஸ் பலி.. கணவருடன் வீடியோ காலில் பேசும் போது சோகம்!

I just spoke to the family of Soumya Santosh, victim of Hamas terrorist strike. I expressed my sorrow for their unfortunate loss & extended my condolences on behalf of Israel. The whole country is mourning her loss & we are here for them: Ambassador of Israel to India, Ron Malka pic.twitter.com/5SHmQixtNU

English summary

I just spoke to the family of Soumya Santosh, victim of Hamas terrorist strike. I expressed my sorrow for their unfortunate loss & extended my condolences on behalf of Israel. The whole country is mourning her loss & we are here for them says, Ambassador of Israel to India, Ron Malka.