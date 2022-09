இளம்பெண் அங்கிதா கொலை.. சிக்கலில் பாஜக தலைவர் மகன்.. திடீரென கட்டிடம் இடிப்பு.. ப.சிதம்பரம் சந்தேகம்

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: உத்தரகாண்டில் அங்கிதா பணியாற்றிய சொகுசு விடுதியை இடித்து தள்ளிய உத்தரகாண்ட் அதிகாரிகள், தற்போது சொகுசு விடுதியை இடிக்க உத்தரவிட்டது யார் என்று விசாரிக்க உத்தரவிட்டுள்ளனர் என விமர்சனம் செய்து ப சிதம்பரம் ட்விட் பதிவிட்டுள்ளார்.

உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தின் பாஜக மூத்த தலைவர்களில் ஒருவரான வினோத் ஆர்யாவின் மகன் புல்கிட் ஆர்யா.

இவருக்கு சொந்தமாக அங்குள்ள பவுரி மாவட்டத்தில் ரிஷிகேஷ் அருகே தங்கும் சொகுசு விடுதி ஒன்று உள்ளது.

English summary

P Chidambaram posted a tweet criticizing the Uttarakhand officials who demolished the luxury hotel where Ankita worked in Uttarakhand and now they have ordered to investigate who ordered the demolition of the luxury hotel.