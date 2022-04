சிறுபான்மையினருக்கு எதிரான செயல்பாடு... இந்தியாவை கடுமையாக பாதிக்கும்! ரகுராம் ராஜன் எச்சரிக்கை

Delhi

டெல்லி: இந்தியா சிறுபான்மை மக்களுக்கு எதிரானது எனும் பிம்பம் இந்திய நிறுவனங்களையும், இந்திய பொருட்களுக்கான வெளிநாட்டு சந்தைகளையும் பாதிக்கும். மேலும், இந்தியா மீது வெளிநாடுகளுக்கு இருக்கும் நம்பிக்கை குறைய வாய்ப்புள்ளது என முன்னாள் ரிசர்வ் வங்கி கவர்னர் ரகுராம் ராஜன் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

இந்தியாவில் கடந்த சில வாரங்களாக மதம்சார்ந்த மோதல்கள் அதிகரித்துள்ளன. டெல்லி, மத்திய பிரதேசம், ராஜஸ்தான் உள்பட பல்வேறு இடங்களில் வன்முறைகள் நடந்தன. இதில் வாகனங்கள் தீவைக்கப்பட்டுள்ளன.

இத்தகைய பிரச்சனையை தீர்க்க வேண்டும் என எதிர்க்கட்சிகள் மத்திய அரசிடம் வலியுறுத்தி வருகின்றன. மேலும், மதம்சார்ந்த மோதல்கள் தொடர்ந்தால் அது இந்தியாவின் அமைதியை சீர்குலைக்கும் எனவும் அவர்கள் எச்சரித்து வருகின்றனர்.

இந்நிலையில் தான் இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் முன்னாள் கவர்னரும், சிகாகோவின் பூத் ஸ்கூல் ஆப் பிசினஸ் பேராசிரியருமான ரகுராம் ராஜன் இந்தியாவின் சிறுபான்மை மக்கள் குறித்து பேசியுள்ளார். டைம்ஸ் நெட்வொர்க் இந்திய பொருளாதார மாநாட்டில் ரகுராம் ராஜன் பல்வேறு விஷயங்கள் குறித்து பேசினார். அப்போது அவர் கூறியதாவது:

