"மிட்நைட் 1-3.." திடீர் திடீர்னு விழிப்பு வருதா! இந்த பிரச்னையாக இருக்கலாம்! உடனே டாக்டர்கிட்ட போங்க

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: இரவு எவ்வளவு களைப்பாகத் தூங்கினாலும் கூட திடீரென நள்ளிரவு நேரத்தில் விழிப்பு வருகிறதா? உங்களுக்கு ஒரு வகை நோய் இருக்கலாம்.

இரவு நேரத்தில் தூங்கும் போது நள்ளிரவில் எழுந்திருப்பது சாதாரணமானது தான். பொதுவாகக் கழிப்பறையைப் பயன்படுத்த அல்லது தாகம் காரணமாக இதுபோல இரவு தூக்கத்தில் இருந்து விழிப்பு ஏற்படக்கூடும். அல்லது கெட்ட கனவு காரணமாகவும் விழிப்பு வரும்.

எப்போதாவது இப்படி விழிப்பு வந்தால் பிரச்சினை இல்லை. அதேநேரம் தினமும் இதுபோல நடந்தால் நிச்சயம் நீங்கள் கவலை கொள்ளவே வேண்டும். ஒவ்வொரு நாளும் இதே நடந்தால் சில பாதிப்புகள் இருக்கலாம் என வல்லுநர்கள் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

தூக்கமின்மை: தென் கொரிய மக்கள் தூக்கம் வராமல் தவிப்பதற்கு என்ன காரணம்?

English summary

Liver issue might be the reason for waking in midnight: Symptoms of insomnia and how to overcome it.