ரூபாயில் லட்சுமி ஜி கணேஷ் ஜி! எல்லோருமே பாராட்டுறாங்க மோடி ஜி! என்னென்ன சொல்றாரு பாருங்க கெஜ்ரிவால்!

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி : இந்திய ரூபாயில் லட்சுமி மற்றும் விநாயகர் படத்தை உடனடியாக அச்சிட வேண்டும் எனவும், இந்த விவகாரத்தில் பொதுமக்களிடம் ஆதரவு அமோகமாக உள்ளது என பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு டெல்லி முதல்வர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் கடிதம் எழுதியிருக்கிறார்.

பாஜகவுக்கு கடுமையான அழுத்தம் தரும் கட்சிகளில் ஆம் ஆத்மி கட்சி முக்கியமான ஒன்று. பஞ்சாபில் காங்கிரசை தோற்கடித்த கையோடு குஜராத்திலும் கால் பதிக்க பாஜகவுக்கு எதிராக அக்கட்சி ஒருங்கிணைப்பாளரும் டெல்லி முதல்வருமான அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் தீவிரமாக பணியாற்றி வருகிறார்.

இந்த நிலையில் புதிய பரபரப்பு ஒன்றினை பற்ற வைத்திருக்கிறார் கெஜ்ரிவால். ஆனால் இந்த முறை பாஜகவுக்கு எதிர்ப்பாக இல்ல கிட்டத்தட்ட ஆதரவளிப்பது போல. அது என்னவென்றால் ரூபாய் நோட்டில் விநாயகர் மற்றும் லட்சுமியின் படங்கள் இடம்பெற வேண்டும் என்பதுதான்.

ரூபாயில் சாமி படம்! ராமர் கோவில்! கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்துத்துவா அரசியலுக்கு மாறிய கெஜ்ரிவால்! பின்னணி

English summary

Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal has written a letter to Prime Minister Narendra Modi saying that the image of Lakshmi and Vinayagar should be printed in Indian rupees immediately, and the public support in this matter is overwhelming.