‛ஆங்கிலேயர் அட்ராசிட்டினு’ ஏன் படம் எடுக்கல? பிபிசி ஆவணப்படத்தால் கொதித்த கேரளா ஆளுநர்.. ஆக்ரோஷம்!

குஜராத் கலவரம் தொடர்பாக பிபிசி ஆவணப்படத்தால் கேரளா ஆளுநர் ஆரிப் முகமது கான் கடும் கோபம் அடைந்தார்.

டெல்லி: பிரதமர் நரேந்திர மோடி குறித்த பிபிசியின் ஆவணப்படம் விவகாரம் இந்தியாவில் பெரும் விவாதபொருளாகி உள்ளது. தடையை மீறி கேரளாவில் காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட கட்சிகள் பிபிசி ஆவணப்படத்தை திரையிடும் நிலையில் பல பல்கலைக்கழங்களில் இந்த படங்கள் திரையிடப்பட்டு வருவது சர்ச்சையை கிளப்பி உள்ளது. இந்நிலையில் கேரளா ஆளுநர் ஆரிப் கான் முகமது கடுமையாக விமர்சனம் செய்துள்ளார். மேலும் ஏன் பிரிட்டிஷ் ஆட்சிகால அட்டூழியங்களை ஆவணப்படமாக எடுக்கவில்லை என கேள்வி எழுப்பி உள்ளார்.

குஜராத் மாநிலம் கோத்ராவில் கடந்த 2002ம் ஆண்டு பெரிய கலவரம் வெடித்தது. இதில் சிறுபான்மையினர் கொல்லப்பட்டனர். இது பெரிய அளவில் விவாதத்துக்கு உள்ளானது.

இந்நிலையில் தான் பிபிசி செய்தி நிறுவனம் குஜராத் கலவரம் குறித்து 2 பகுதிகளாக ஆவணப்படங்களை தயாரித்து வெளியிட்டுள்ளது. ‛‛இந்தியா- மோடிக்கான கேள்விகள்" என்ற தலைப்பில் முதல் பாகம் வெளியான நிலையில் 2வது பாகமும் வெளியாகி உள்ளது.

