குடியரசு துணைத் தலைவர் தேர்தல்.. பாஜக வேட்பாளரானார் ஜெகதீப் தன்கர்! பாஜக மேலிடம் அறிவிப்பு

டெல்லி: குடியரசுத் துணைத் தலைவர் தேர்தலுக்கான பாஜக வேட்பாளராக யார் அறிவிக்கப்படுவார்கள் என்ற பலத்த எதிர்பார்ப்பு எழுந்து நிலையில் மேற்கு மாநில ஆளுநரான ஜெகதீப் தன்கர் போட்டியிடுவார் என பாஜக ஆட்சி மன்ற குழு அறிவித்துள்ளது.

குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்தின் பதவிக்காலம் ஜூலை 24ம் தேதியுடன் முடிவடைகிறது. இதனால் நாளை மறுநாள் குடியரசுத் தலைவர் தேர்தல் நடைபெறவுள்ளது.

இதற்காக பாஜக கூட்டணி சார்பாக திரௌபதி முர்முவும், எதிர்க்கட்சிகள் சார்பில் பொது வேட்பாளராக யஷ்வந்த் சின்ஹாவும் போட்டியிடுகின்றனர்.

The ruling committee of the BJP has announced that jagdeep dhankhar, the governor of the wester bengal , will contest as there is a lot of anticipation as to who will be announced as the BJP candidate for the vice-presidential election.