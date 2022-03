கோவா, மணிப்பூர்.. முதல்வர் பதவிக்கு மல்லுக்கட்டும் பாஜக எம்எல்ஏக்கள்! அமித்ஷா வீட்டில் அவசர மீட்டிங்

Delhi

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

டெல்லி: கோவா, மணிப்பூர் மாநில முதலமைச்சர்கள் தேர்வு தொடர்பாக உள்துறை அமித்ஷா வீட்டில் நேற்றிரவு அவசர கூட்டம் நடைபெற்று இருக்கிறது.

நடந்த முடிந்த 5 மாநில சட்டப்பேரவைத் தேர்தல்களில் உத்தரப் பிரதேசம், உத்தராகண்ட், கோவா, மணிப்பூர் ஆகிய மாநிலங்களில் பாஜக வெற்றிபெற்றது.

இதில் எந்த மாநிலத்திலும் பாஜக இன்னும் பதவியேற்பு விழாக்களை நடத்தவில்லை. குறிப்பாக கோவா, மணிப்பூர் ஆகிய மாநிலங்களில் யார் முதலமைச்சர் என்பதையே பாஜக முடிவு செய்யவில்லை எனக் கூறப்படுகிறது.

