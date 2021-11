'இது என்ன பைத்தியக்காரத்தனம்'.. நடிகை கங்கனா ரணாவத் கருத்துக்கு பா.ஜ.க எம்.பி வருண் காந்தி கண்டனம்!

Delhi

oi-Rayar A

டெல்லி: பிரபல பாலிவுட் நடிகை கங்கனா ரணாவத் மும்பையில் நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பங்கேற்றார். அப்போது அவர் கூறிய சர்ச்சை கருத்துக்கு எதிர்க்கட்சியினர் மட்டுமின்றி பல்வேறு தரப்பினரும் கடும் கண்டனம் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

பிரிட்டிஷ் ஆட்சியின் தொடர்ச்சிதான் காங்கிரஸ் ஆட்சி. உண்மையில் இந்தியாவுக்கு 2014ல் தான் உண்மையான சுதந்திரம் கிடைத்துள்ளது. 2047-ம் ஆண்டு கிடைத்தது பிச்சைதான்'' என்று சர்ச்சையாக கூறி இருந்தார் கங்கனா ரணாவத். இந்த கருத்துக்குதான் கண்டனங்கள் குவிந்து வருகின்றன. நடிகை கங்கனா ரணாவத் பாஜகவுக்கு ஆதரவாக தெடர்ந்து கருத்து தெரிவித்து வந்தவர் ஆவார்.

English summary

BJP MP Varun Gandhi has strongly condemned Kangana Ranaut's unnecessary speech. It is noteworthy that Varun Gandhi also spoke in support of the farmers who were fighting against the agricultural laws of the Central Government