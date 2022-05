இந்தி டூ சமஸ்கிருதம்.. யுடர்ன் அடித்த பாஜக! என்னது ஜேபி நட்டாவே சொல்லிட்டரா..! ஓ இதுதான் காரணமா?

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி : கடந்த சில நாட்களாக இந்தி மொழி குறித்த சர்ச்சை நாட்டில் அதிகரித்து வருவதோடு பாஜக நிர்வாகிகள் சமஸ்கிருதம் குறித்து பேசி வரும் நிலையில், சமஸ்கிருதம் நம்மை இருளில் இருந்து வெளிச்சத்திற்கு அழைத்துச் செல்லும் வழி என பாஜக தேசிய தலைவர் ஜேபி நட்டா கூறியுள்ளார்.

உள்ளூர் மொழிகள் அல்லாமல் ஆங்கிலம் தவிர்த்து இணைப்பு மொழியாக இந்தியை பயன்படுத்த மக்கள் முன்வரவேண்டும் என உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா கூறியதிலிருந்து, இந்தி குறித்த விவரங்கள், சர்ச்சைகள் பிரபலங்களின் மோதல் என நாளுக்கு நாள் தீவிரமடைந்து வருகிறது.

“எவ்ளோ பெரிய ஆளா வேணாலும் இருங்க.. ஆனா” - 3 ஐ.ஏ.எஸ் அதிகாரிகளுக்கு சிறை தண்டனை - ஐகோர்ட் அதிரடி!

அனைத்து துறைகளிலும் இந்தியை திணிக்க பாஜக தலைமையிலான மத்திய அரசு முயன்று வருவதாக பல்வேறு மாநிலக் கட்சிகளின் தலைவர்களும் முதலமைச்சர்களும் சினிமா பிரபலங்களும் கடுமையாக விமர்சனம் செய்கின்றனர்.

English summary

BJP national leader JP Natta has said that Sanskrit is the way to take us from darkness to light as controversy over the Hindi language has been on the rise in the country for the past few days and BJP executives have been talking about Sanskrit.