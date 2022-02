ரஷ்யாவிற்கு ஆதரவாக ட்விட்.. ஹேக் செய்யப்பட்ட பாஜக தலைவர் நாட்டாவின் ட்விட்டர்.. என்ன நடந்தது?

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: பாஜகவின் தேசிய தலைவர் ஜேபி நட்டாவின் டுவிட்டர் பக்கம் இன்று ஹேக் செய்யப்பட்டது. அத்துடன், ‛‛ரஷ்யா மக்களுடன் நில்லுங்கள். கிரிப்டோ கரன்சி மூலம் நன்கொடை வழங்குங்கள்'' என பதிவிடப்பட்டது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ரஷ்யா தனது ராணுவம் மூலம் உக்ரைனில் போரை துவக்கியுள்ளது. இன்று 4வது நாளாக குண்டுமழை பொழிகிறது. உக்ரைன் ராணுவத்தினரும் தங்கள் நாட்டை பாதுகாக்க ரஷ்ய படைகளுடன் போராடி வருகின்றனர்.

இந்த விவகாரத்தில் ரஷ்யாவுடன் நட்பு நாடான இந்தியா பேச்சுவார்த்தை நடத்தி போர் நிறுத்த நடவடிக்கையை மேற்கொள்ள வேண்டும் உக்ரைன் தொடர்ந்து கோரி வருகிறது. இந்தியாவுக்கான உக்ரைன் தூதர் இகோர் பொலிகா கூறினார்.

English summary

BJP national leader JP Natta's Twitter account hacked by someone today, and posted Stand with russia people, and Donates via cryptocurrency. Now the account was recovered.