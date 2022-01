உ.பி தேர்தல்.. இஸ்லாமியர்களின் வாக்குகளை பெற பாஜக போடும் பிளான்.. ஒர்க் அவுட் ஆகுமா??

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: உத்தரப் பிரதேசத்தில் தேர்தலுக்கு இன்னும் சில வாரங்கள் மட்டுமே உள்ள நிலையில், அங்குள்ள முஸ்லீம் வாக்காளர்களைக் கவரும் வகையில் பாஜக புதிய திட்டத்தைப் பயன்படுத்தக் கூடும் எனத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

உத்தரப் பிரதேசத்தில் வரும் பிப். 10ஆம் தேதி தொடங்கி மொத்தம் ஏழு கட்டங்களாகத் தேர்தல் நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. முதற்கட்ட தேர்தலுக்கு இன்னும் சில வாரங்களே உள்ள நிலையில் அங்குத் தேர்தல் ஜுரம் ஏற்கனவே ஆரம்பித்துவிட்டது.

அங்கு பல்வேறு கட்சிகள் களத்தில் இருந்தாலும் கூட பாஜக மற்றும் சமாஜ்வாடி கட்சிகளுக்கு இடையே தான் உபி-இல் கடும் போட்டி நிலவுகிறது. பாஜக எப்படியாவது ஆட்சியைத் தக்க வைக்க வேண்டும் என்ற முனைப்பில் தீவிரமாக உள்ளது.

English summary

BJP Minority Morcha has called for at least 20 candidates, said its chief Jamal Siddiqui. Muslim candidates to contest from BJP in Uttar Pradesh election.