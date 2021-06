சோ கால்ட் சாணக்கியர்களுக்கு சவால்.. உ.பி, கர்நாடகா, கோவா, மே.வங்கம், திரிபுரா பாஜகவில் கலக குரல்கள்!

Delhi

டெல்லி: சாணக்கியத்தனத்தால் அதிகாரத்தைக் கைப்பற்றுகிறோம் என சவடால் பேசிய பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு உ.பி., கர்நாடகா, கோவா, மேற்கு வங்கம் மற்றும் திரிபுராவில் கட்சிக்குள் எழுந்துள்ள கலகக் குரல்கள் தலையிடியாக உருவெடுத்துள்ளன.

2014 லோக்சபா தேர்தல் வெற்றிக்குப் பின்னர் அதிகாரத்தை நோக்கி முன்னேற எந்த வழியையும் கையில் எடுப்போம் என்பதுதான் பாஜகவின் சாணக்கியத்தனமாக பேசப்பட்டது. அதாவது பிற கட்சி எம்.எல்.ஏக்களை வளைப்பது, பிற கட்சி எம்.எல்.ஏக்களை கூண்டோடு ராஜினாமா செய்ய வைத்து ஆட்சி கவிழ்ப்பது ஆகியவைதான் சாணக்கியத்தனமாக சொல்லப்பட்டன.

அதேபோல் கட்சிகளையே கபளீகரம் செய்து தேர்தல்களில் வெல்வது என்கிற புதிய அரசியலையும் களமிறக்கியது பாஜக. கடந்த 7 ஆண்டுகளாக இந்த கொல்லைப்புற அரசியலில் குளிர் காய்ந்து கொண்டிருந்த பாஜகவுக்கு இப்போது பல மாநிலங்களில் விஸ்வரூபம் எடுத்திருக்கும் உட்கட்சி கலகக் குரல்கள் ஆகப் பெரும் சிக்கலாக உருமாறி நிற்கின்றன

