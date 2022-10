மாஸ்கோவிலிருந்து டெல்லி வந்த விமானத்திற்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல்.. பதறிய பயணிகள்.. நடந்தது என்ன?

Delhi

டெல்லி: ரஷ்யாவிலிருந்து டெல்லி இந்திரா காந்தி சர்வதேச விமான நிலையத்திற்கு வந்த விமானத்தில் வெடிகுண்டு இருப்பதாக விமான நிலைய கட்டுப்பாட்டு அலுவலகத்திற்கு மிரட்டல் வந்திருக்கிறது.

இதனையடுத்து விமான நிலையம் முழுவதும் அலர்ட் செய்யப்பட்டு முன்னெச்சரிக்கை ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டன.

ஆனால் தரையிறங்கிய விமானத்தை பரிசோதித்ததில் வெடிகுண்டு எதுவும் கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை என ஊழியர்கள் கூறியுள்ளனர். இந்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

The Airport Control Office received a bomb threat on a flight from Russia to Delhi's Indira Gandhi International Airport. Following this, the entire airport was alerted and precautionary arrangements were made. But the staff said no explosives were found during an inspection of the landed plane. This incident has created a lot of excitement.