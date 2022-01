இந்தியா-பாகிஸ்தான் பார்டரில் உணர்ச்சிபெருக்கு.. 74 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு சந்தித்த சகோதரர்கள்.. நெகிழ்ச்சி

Delhi

டெல்லி: 1947-ம் ஆண்டு இந்தியா சுதந்திரமடைந்தது. அப்போது நாடு இந்தியா, பாகிஸ்தான் என நாடு இரண்டாகப் பிரிந்தது. அப்போது பல்வேறு குடும்பங்கள் பிரிந்தன. ஒரே குடும்பத்தில் சிலர் இந்தியாவில் இருந்தனர். சிலர் பாகிஸ்தானில் சென்று விட்டனர்.

இப்படி பிரிந்து சென்ற இரண்டு சகோதரர்கள் சுமார் 74 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு சந்தித்து கொண்டது நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது. அதாவது முகம்மது சித்தி, ஹபீப் இரண்டு சகோதரர்கள் அப்போது 8 வயது இருக்கும்போது பிரிந்தனர்.

English summary

The two brothers met about 74 years later on the Pakistan border. The video of the brothers meeting has gone viral on social media. Netizens have been posting flexible comments on this