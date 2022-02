உ.பி-இல் உச்சக்கட்ட பரபரப்பு.. ஓவைசி வாகனத்தின் மீது துப்பாக்கிச்சூடு.. காரில் பாய்ந்த 3 குண்டுகள்

Delhi

டெல்லி: உத்தரப் பிரதேசத்தில் சட்டசபை தேர்தலுக்கு இன்னும் சில நாட்களே உள்ள நிலையில், ஓவைசி சென்ற கார் மீது துப்பாக்கிச் சூடு நடந்துள்ளது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

உத்தரப் பிரதேசம், பஞ்சாப் உள்ளிட்ட 5 மாநிலங்களில் வரும் 10ஆம் தேதி தொடங்கி சட்டசபைத் தேர்தல் நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த 5 மாநில தேர்தல் முடிவுகள் மார்ச் 10இல் அறிவிக்கப்பட உள்ளது.

இதில் நாட்டிலேயே மிகப் பெரிய மாநிலமான உத்தரப் பிரதேசத்தில் வரும் பிப். 10இல் தொடங்கி 7 கட்டங்களாகத் தேர்தல் நடைபெறுகிறது.

AIMIM leader Asaduddin Owaisi has alleged that shots were fired at his car after campaigning in Uttar Pradesh's Meerut: No one was injured but his car tyres were punctured says Asaduddin Owaisi.