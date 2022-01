புல்லி பாய் செயலியை உருவாக்க நீரஜ் பயன்படுத்தியது அஸ்ஸாம் அரசின் இலவச லேப்டாப்.. பரபரப்பு தகவல்கள்

Delhi

oi-Vishnupriya R

டெல்லி: புல்லி பாய் செயலியை உருவாக்கிய நீரஜ் பிஷ்னோய் எப்போது பார்த்தாலும் லேப்டாப்பும் கையுமாக இருப்பார் என்றும் அவருடன் ஒரு சிறிய நண்பர்கள் வட்டம் இருந்து கொண்டே இருக்கும் என்றும் நீரஜின் தந்தை தெரிவித்துள்ளார்.

கடந்த ஜனவரி 1ஆம் தேதி புல்லி பாய் எனும் செயலியில் பெண் பத்திரிகையாளர்கள், வழக்கறிஞர்கள், முஸ்லீம் பெண் செயற்பாட்டாளர்கள் உள்ளிட்ட 100 க்கும் மேற்பட்டோரின் புகைப்படங்களை பதிவேற்றம் செய்து, அவர்களை ஏலம் விடுவதாக அந்த செயலியில் அறிவிக்கப்பட்டது.

நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்வலையை ஏற்படுத்திய நிலையில் மகாராஷ்டிரா, உத்தரப்பிரதேசம், டெல்லி ஆகிய மாநிலங்களில் புல்லி பாய் செயலியின் நிறுவனங்கள் மீது வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டது.

English summary

Bulli bai app creator Niraj Bishnoi who was arrested in Assam was always seen with his laptop, says his father.