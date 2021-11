இங்க இவங்க எப்படியோ.. அங்க அவுக பெரியாளு.. மொத்தமாக தூக்கும் பாஜக, திரிணாமுல்.. மபி vs மே.வங்கம்

Delhi

oi-Velmurugan P

டெல்லி: மேற்கு வங்கத்தில் 4 தொகுதிகளிலும் அந்த மாநிலத்தை திரிணாமுல் காங்கிரஸ்தான் முன்னிலை வகிக்கிறது. இதேபோல் மத்திய பிரதேசத்தில் இடைத்தேர்தல் நடைபெற்ற 3 சட்டசபை தொகுதிகளிலும், ஒரு மக்களவை தொகுதியிலும் அந்த மாநிலத்தை ஆளும் பாஜகவே முன்னிலை வகிக்கிறது.

நாடு முழுவதும் 13 மாநிலங்களில் 29 சட்டசபை தொகுதிகள் மற்றும் 3 லோக்சபா தொகுதிகளில் நடைபெற்ற இடைத்தேர்தல்களில் பதிவான வாக்குகள் இன்று காலை 8 மணி முதல் எண்ணப்பட்டு வருகின்றன.

கர்நாடகா, ஆந்திரப் பிரதேசம், மேற்கு வங்கம், ஹரியானா, பீகார், அசாம், இமாச்சலப் பிரதேசம், மத்தியப் பிரதேசம், மகாராஷ்டிரா, ராஜஸ்தான், தெலங்கானா, மேகாலயா, மிசோரம் மற்றும் நாகாலாந்து ஆகிய 13 மாநிலங்களில் 29 சட்டமன்றத் தொகுதிகளுக்கு அக்டோபர் 30ம் தேதி இடைத் தேர்தல் நடைபெற்றது. தாத்ரா மற்றும் நாகர் ஹைவேலி, ஹிமாச்சல பிரதேசத்தின் மந்தி, மத்திய பிரதேச மாநிலத்தின் கந்த்வா ஆகிய மக்களவை தொகுதிகளுக்கும் அன்று இடைத்தேர்தல் நடைபெற்றது.

13 மாநிலங்களில் 3 லோக்சபா தொகுதி, 29 சட்டசபை தொகுதி இடைத்தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கியது!

English summary

Bypoll Elections Results 2021 LIVE News Updates in Tamil [இடைத்தேர்தல் முடிவுகள் 2021]: Get the LIVE News Coverage on By-election results for 3 Lok Sabha constituencies and 29 Assembly constituencies will be released today. Voting starts at 8 p.m.