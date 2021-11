இடைத் தேர்தல் புள்ளி விவரத்தை பாருங்க.. 2022ம் ஆண்டு தேர்தலில் பாஜகவுக்கு தோல்விதான்: ப.சிதம்பரம்

Delhi

oi-Veerakumar

டெல்லி: 2022ம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தல்களில், பாஜக தோல்வியடைய வாய்ப்பு தெரிகிறது, என்று 13 மாநிலங்களில் நடந்து முடிந்த இடைத் தேர்தல்கள் முடிவுகளின் ரிசல்ட் தொடர்பாக கருத்து தெரிவித்துள்ளார் ப.சிதம்பரம்.

இடைத் தேர்தல் முடிவுகள் நேற்று வெளியான நிலையில் காங்கிரஸ் கட்சியினர் ரொம்பவே உற்சாகமாக உள்ளனர். இடைக்கால தலைவராக சோனியா காந்தி இருக்கும் நிலையில், அவரும், தீவிர அரசியலில் ஈடுபடாத நிலையில், காங்கிரசுக்கு கிடைத்த இந்த வெற்றி, பாஜகவுக்கு எதிரான அதிருப்தி அலையின் வெளிப்பாடாக பார்க்கப்படுகிறது.

இந்த நிலையில் காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் ப.சிதம்பரம் ஒரு ட்வீட் பதிவு வெளியிட்டுள்ளார்.

English summary

Commenting on the results of the by-elections held in 13 states, P. Chidambaram said that the BJP is likely to lose in the 2022 assembly elections.