இந்து முஸ்லீம் பிளவுக்கும்..சிஏஏ, என்ஆர்சிக்கும் எந்த தொடர்பும் இல்லை.. அடித்து சொல்லும் மோகன் பகவத்

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: இந்து முஸ்லீம் பிளவுக்கும் சிஏஏ மற்றும் என்ஆர்சி-க்கும் எவ்வித தொடர்பும் இல்லை எனக் கூறியுள்ள ஆர்எஸ்எஸ் தலைவர் மோகன் பகவத், சிலர் தங்களின் அரசியல் ஆதாயத்திற்கு இதுபோன்ற வகுப்புவாத கருத்துகளைப் பரப்பி வருவதாகவும் விமர்சித்துள்ளார்.

ஆர்எஸ்எஸ் தலைவர் மோகன் பகவத் இரண்டு நாட்கள் பயணமாக அசாம் மாநிலத்திற்குச் சென்றுள்ளனர். இன்று அவர் தலைமையில் சிஏஏ, என்ஆர்சி குறித்த புத்தக வெளியிட்டு விழா நடைபெற்றது.

Citizenship debate over NRC and CAA-Assam and the Politics of History என்ற புத்தகத்தை வெளியிட்டுப் பேசிய அவர், இந்து முஸ்லீம் பிளவுக்கும் சிஏஏ மற்றும் என்ஆர்சி-க்கும் எவ்வித தொடர்பும் இல்லை எனத் தெரிவித்தார்.

English summary

RSS chief Mohan Bhagwat said that the Citizenship Amendment Act (CAA) and the National Register of Citizens (NRC) have nothing to do with the Hindu-Muslim divide. Mohan Bhagwat also said these two issues were being peddled by some to gain political mileage.