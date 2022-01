விவசாயிகள் ஓராண்டாக காத்திருந்தனரே.. பிரதமரால் 15 நிமிடம் பொறுக்க முடியவில்லையா?.. சித்து சுளீர்!

Delhi

டெல்லி: பிரதமர் நரேந்திர மோடி நேற்று முன்தினம் பஞ்சாப் மாநிலத்தில் அரசு நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று சுமார் 42,000 கோடி மதிப்பிலான திட்டங்களை தொடங்கி வைக்க இருந்தார். மோசமான வானிலை காரணமாக பிரதமர் ஹெலிகாப்டரில் செல்லாமல் சாலை மார்க்கமாக சென்றார்.

பதிண்டா என்ற இடத்தில் சென்றபோது விவசாயிகள் அந்த பகுதியில் மறியலில் ஈடுபட்டதால் பிரதமர் வாகனம் மேற்கொண்டு செல்ல முடியவில்லை. இதனால பதிண்டா பகுதி மேம்பாலத்தில் பிரதமர் மோடியின் காண்வாய் சுமார் 20 நிமிடங்கள் வரை நின்றது.

40 நிமிடம்.. பஞ்சாப் துணை முதல்வர் காரை முடக்கிய பாஜகவினர்.. மோடி வாழ்க என கோஷமிட்ட பின் விடுவிப்பு!

English summary

Farmers on the Delhi border waited a year. Can't you just stand for 15 minutes? Punjab Congress leader Navjot Singh Sidhu has questioned Prime Minister Modi. He said it was not fair to blame the state government for the Punjab affair