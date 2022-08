பயணம் செல்வோர் கவனத்திற்கு.. அதிக கவனம் தேவை.. ஜிஎஸ்டி உங்கள் பர்சை பதம் பார்க்கலாம்!

Delhi

oi-Yogeshwaran Moorthi

டெல்லி: 96 படத்தில் வரும் ராம் போல் திடீரென பயணம் மேற்கொள்பவரா? அதிலும், வித்தியாசமான இடங்களுக்கு ரயிலில் பயணம் செல்பவரா? நண்பர்களுடன் அடிக்கடி திரையரங்கு சென்று படம் பார்ப்பவரா? இதோ, நீங்கள் தெரிந்துகொள்ள வேண்டிய முக்கியமான விஷயம்.

ஜூன் மாதத்தில் 47வது ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் கூட்டம் நடைபெற்றது. இதில் பல பொருட்கள் மற்றும் சேவைகள் மீதான ஜிஎஸ்டி வரியை திருத்தி அமைக்க ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் கூட்டத்தில் முடிவு செய்யப்பட்டது. இதன் காரணமாக புதிய ஜிஎஸ்டி வரி மாற்றம் ஜூலை 18ம் தேதி முதல் அமலுக்கு வந்துள்ளது. அதில் முக்கியமான ஒன்று, முன்பதிவு செய்யப்பட்ட டிக்கெட்டுகள் ரத்து செய்தால், வாடிக்கையாளர்களுக்கு ஜிஎஸ்டி விதிக்க முடிவு செய்யப்பட்டது.

பால், தயிரை விடுங்க.. கோமியத்திற்கு 50% கூட ஜிஎஸ்டி ஏத்திக்கோங்க.. மக்களவையில் திமுக எம்பி தாக்கு

English summary

Finance Ministry’s Tax Research Unit has released 3 circulars explaining many rules, one of them is related to the cancellation charges and GST.