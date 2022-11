கர்நாடகா தேர்தல்:போட்டியிட வாய்ப்பு வேண்டுமா? விண்ணப்பத்துடன் ரூ.2 லட்சம் கேட்கும் காங்கிரஸ்.. ஏன்?

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: கர்நாடகாவில் அடுத்த ஆண்டு சட்டசபை தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இந்நிலையில் தேர்தலில் போட்டியிட விருப்பம் உள்ளவர்கள் ரூ.2 லட்சத்துடன் விண்ணப்பம் செய்ய வேண்டும் எனவும், ஒருவேளை வாய்ப்பு கிடைக்காவிட்டால் வேறு வேட்பாளரை எதிர்த்து போட்டியிடக்கூடாது எனவும் எழுதி உறுதிமொழி வாங்கப்படும் என்கிற பரபர தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

கர்நாடகாவில் மொத்தம் 224 சட்டசபை தொகுதிகள் உள்ளன. தற்போது பாஜக ஆட்சி நடக்கிறது. முதலமைச்சராக பசவராஜ் பொம்மை உள்ளார்.

கர்நாடகா சட்டசபையின் ஐந்தாண்டு ஆட்சிக்காலம் அடுத்த ஆண்டு முடிவடைய உள்ளது. அடுத்த ஆண்டு ஏப்ரல் அல்லது மே மாதம் கர்நாடகாவில் சட்டசபை தொகுதிகள் நடத்தப்பட வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

நாடார் மகாஜன சங்கத் தேர்தல் விறுவிறு! கரிக்கோல் ராஜ் Vs என்.ஆர்.தனபாலன்! யார் கை ஓங்கும்?

English summary

Assembly elections are due in Karnataka next year. In this case, it has been reported that those who wish to contest in the election should apply with Rs. 2 lakhs, and if they do not get the opportunity, they will take a written oath not to contest against another candidate.