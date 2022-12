"ரைட்டு.." பாலுறவு கொள்வதற்கான சட்டப்பூர்வ வயது குறைக்கப்படுகிறதா? நாடாளுமன்றத்தில் மத்திய அரசு பதில்

Delhi

டெல்லி: ஒருமித்த வகையில் இருபாலரும் உறவுகொள்ள 18 வயது அடிப்படை என்று இருக்கும் நிலையில் இதனை குறைக்க எந்த யோசனையும் இல்லையென்று மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது.

இருபாலர்கள் உறவு வைத்துக்கொள்ள தற்போது 18 வயது என்பது அடிப்படையாக இருக்கிறது. இதற்கு கீழ் இவ்வாறு உறவு வைத்துக்கொள்பவர்கள் போக்சோ சட்டத்தின் குற்றவாளிகளாக கருதப்படுகிறார்கள்.

ஆனால், மேலை நாடுகளில் இதற்கான குறைந்தபட்ச வயது 16ஆக இருக்கிறது. எனவே மாறி வரும் சூழலுக்கு ஏற்ப இந்தியாவிலும் இது போன்று வயது குறைப்பை செய்ய வேண்டும் என்று பல்வேறு குரல்கள் எழுந்தன.

The central government has said that there is no idea to reduce the age of 18 for both sexes. “The POCSO Act defines minors as those below 18 years of age. This law was amended in 2019 to prevent sexual crimes against these criminals, including death penalty. Therefore, the central government has no idea about this age reduction," Minister Smriti Irani said.