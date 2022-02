போதும் இத்தோடு நிறுத்திக்கலாம்..மத்தியில் இருந்து வந்த சிக்னல்.. கொரோனா கட்டுப்பாடுகளுக்கு எண்ட்கேம்

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி : இந்தியாவில் கடந்த 4 வாரங்களாக கொரோனா பாதிப்பு குறைந்து வரும் நிலையில் மாநிலங்கள் கொரோனா கட்டுப்பாடுகளை திருத்தவோ அல்லது கைவிடுமாறு மத்திய அரசு கூறியுள்ளது.

2019ஆம் ஆண்டு சீனாவில் கண்டறியப்பட்ட கொரோனா வைரஸ் 2020ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவில் பரவத் தொடங்கியது. இதன் காரணமாக 7 மாதங்களுக்கு மேலாக பாதிப்பு இருந்தது.

3 பேர்.. ஸ்டாலினுக்கு வந்த போன்.. அடுத்த மூவிற்கு ரெடியான மம்தா.. வெளியாக போகும் முக்கிய அறிவிப்பு?

கடந்த வருடம் இரண்டாவது அலை பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்ட போதும் கடந்த ஆண்டைவிட உயிரிழப்புகள் சற்று அதிகமாகவே இருந்தது.

English summary

The central government has asked states to amend or drop corona restrictions as corona exposure in India has been declining for the past 4 weeks