முடிந்தது தேர்தல்.. தொடரும் போர்.. பெட்ரோல் டீசல் விலை உயருமா? மத்திய அமைச்சர் கூறிய முக்கிய தகவல்.!

டெல்லி : உத்திரப் பிரதேசம், கோவா, பஞ்சாப் உள்ளிட்ட 5 மாநில சட்டசபை தேர்தல் முடிவடைந்துள்ள நிலையில் பெட்ரோல் டீசல் விலை உயர்வு குறித்து மக்கள் நலனை கருத்தில் கொண்டு மத்திய அரசு முடிவெடுக்கும் என மத்திய அமைச்சர் ஹர்தீப் சிங் பூரி கூறியுள்ளார்.

உத்திரப் பிரதேசம், பஞ்சாப், மணிப்பூர், கோவா, உத்தரகாண்ட் ஆகிய 5 மாநிலங்களுக்கான சட்டசபை தேர்தல் நேற்றுடன் நிறைவடைந்தது.

கடந்த நூறு நாட்களுக்கும் மேலாக பெட்ரோல் டீசல் விலை மாற்றம் இன்றி தொடர்ந்து வரும் நிலையில் உக்ரைன் போர் காரணமாக சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலை தொடர்ந்து அதிகரித்து உள்ளது.

English summary

central Minister Hardeep Singh Puri has said that the Union government will take a decision on the hike in petrol and diesel prices in the interest of the people after the Assembly elections in five states, including Uttar Pradesh, Goa and Punjab